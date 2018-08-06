Кравченко: Провалили первый тайм, но потом смогли показать характер и отыгрались

Защитник Олимпика Антон Кравченко поделился эмоциями после матча против Карпат, в котором его команда отыгралась при счете 0:2.

"Если смотреть на ход матча, и учитывать, что мы проигрывали со счетом 0:2, и смогли отыграться, то это положительный результат. Но в целом, мы остались очень довольны. У нас есть задача – выигрывать в каждом матче. Мы провалили первый тайм, но потом смогли показать характер и отыгрались.

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Карраскаль и Швед? Хорошие футболисты со скоростью и техникой. Не думаю, что Швед случайно забил этот гол. Если бил, то значит туда и хотел попасть.

Я снова забил Карпатам, наравне с Александрией это мои любимые команды. Мог забивать и второй мяч, но оказавшись на месте форварда, решил пропустить мяч на Тейшейру", – цитирует футболиста официальный сайт Олимпика.

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