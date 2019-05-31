Кравченко прокомментировал выход СК Днепр-1 в УПЛ

Капитан СК Днепр-1 Сергей Кравченко пообещал, что в УПЛ команда будет играть в современный и зрелищный футбол.

"Сейчас все много говорят и дают прогнозы относительно нашего выступления в Премьер-лиге. Но планировать можно что угодно, а на все вопросы ответит время и, конечно, результаты. Но я уверен, что потенциал этой команды очень большой.

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Конечно, будут изменения, усиление, но я уверен, что у нас и дальше будет собственный почерки игры. Мы стараемся играть в качественный, зрелищный футбол.

Я не буду бросаться громкими заявлениями о призовых местах или еврокубках. Будет трудно – это я точно знаю, но бить себя в Премьер-лиге СК Днепр-1 никому не даст.

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Мучиться и отбиваться команда точно не будет, такого футбола сейчас очень много. Мы будем играть в современный футбол, а что из этого получится – увидим в сезоне", – цитирует Кравченко официальный сайт СК Днепр-1.