Кравченко прокомментировал первую победу СК Днепр-1 на сборах

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко поделился эмоциями от победы над Александрией (2:1) в рамках контрольного поединка.

"Первая победа на сборах, очень хотели выиграть. Говорят, на сборах результат не важен, но для нас он был важен сегодня.

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Будет очень трудно остаться в первой шестерке УПЛ, 4 очка отрыва. В календаре – Шахтер, Динамо. Сделаем все возможное, но, думаю, будет трудно очень. Будем стараться", – поделился Кравченко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, СК Днепр-1 обыграл Александрию (2:1) в рамках спарринга и одержал свою первую победу на зимних сборах.

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