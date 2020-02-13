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Кравченко прокомментировал первую победу СК Днепр-1 на сборах

11:06 10 Читати українською
Кравченко прокомментировал первую победу СК Днепр-1 на сборах
Сергей Кравченко / фото: СК Днепр-1

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко поделился эмоциями от победы над Александрией (2:1) в рамках контрольного поединка.

"Первая победа на сборах, очень хотели выиграть. Говорят, на сборах результат не важен, но для нас он был важен сегодня.

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Будет очень трудно остаться в первой шестерке УПЛ, 4 очка отрыва. В календаре – Шахтер, Динамо. Сделаем все возможное, но, думаю, будет трудно очень. Будем стараться", – поделился Кравченко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, СК Днепр-1 обыграл Александрию (2:1) в рамках спарринга и одержал свою первую победу на зимних сборах.

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Теги
Александрия Александрия Товарищеские матчи Зимние сборы СК Днепр-1 СК Днепр-1 Сергей Кравченко Сергей Кравченко
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