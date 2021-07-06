Экс-хавбек сборной Украины Сергей Кравченко продлил соглашение с "моряками". Вместе с ним "подмахнул" новый договор о сотрудничестве и Бека Вачиберадзе.

Черноморец продлил контракты сразу с двумя своими лидерами – Сергеем Кравченко и Бекой Вачиберадзе, сообщает официальный сайт "моряков".

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Условия сделок полузащитников не разглашаются.

Напомним, 38-летний Кравченко провел в прошлом сезоне 15 матчей в Первой лиге и забил один гол. 25-летний Вачиберадзе сыграл в 14 встречах и также отметился голом.

В новом сезоне Черноморец будет выступать в УПЛ. Свой первый поединок одесситы проведут на выезде против Десны 25 июля.

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