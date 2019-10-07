Кравченко призвал трех игроков Шахтера сменить клуб и не "издеваться" в УПЛ

Капитан СК Днепр-1 Сергей Кравченко поделился впечатлениями от матча 10-го тура УПЛ против Шахтера (0:2).

"Для опыта молодых ребят сыграть против такой команды – это прекрасная возможность понять к чему надо стремиться, и одновременно увидеть, что против таких соперников можно играть.

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У "горняков" много индивидуально сильных исполнителей, и я предлагаю тем же Исмаили, Марлосу и Тайсону уже ехать в более сильный чемпионат, а не издеваться в УПЛ, потому что они действительно гораздо более высокого уровня, чем все игроки нашего чемпионата, который они уже давно переросли. Только тогда у кого-то будут какие-то шансы", – цитирует Кравченко официальный сайт клуба.

После 10-ти туров чемпионата Украины СК Днепр-1 находится на 7-й строчке, имея в активе 11 очков.

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