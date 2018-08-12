Кравченко: Поражение Металлисту 1925 опустит нас на землю

Хавбек СК Днепр-1 Сергей Кравченко прокомментировал поражение своей команды против Металлиста 1925.

"Не получилось забить гол, хотя были моменты, особенно в начале матча. Металлист 1925 фактически всю игру отбивался, рассчитывая на контратаки и стандарты.

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В результате соперник сумел открыть счет после углового, после чего нам уже трудно было создавать моменты, ведь все харьковчане сели назад. Но ничего страшного, без поражений не бывает побед. Посмотрим в конце сезона, кто будет выше в турнирной таблице – мы или они.

Это поражение немного опустит нас на землю, после трех стартовых побед, ведь возможно кто-то подумал, что мы уже вышли в Премьер-лигу. Так что любое поражение может быть более полезным, чем много побед.

Хотя мы действительно расстроены, все же проиграли принципиальному сопернику дома, перед своими болельщиками, когда пришло на стадион многие зрителей. Но ничего страшного, будем исправляться в следующих матчах", – цитирует футболиста официальный сайт клуба.

В центральном матче 4 тура Первой лиги СК Днепр-1 проиграл Металлисту 1925 со счетом 0:2.