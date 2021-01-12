Об этом сообщила пресс-служба СК Днепр-1. Отмечается, что 37-летний футболист не полетит на сборы в Турцию. Кроме того, клуб сделал Кравченко предложение остаться работать в структуре. Сергей взял время на размышления, поскольку еще хочет поиграть. Окончательное решение пока неизвестно.

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"Клуб бесконечно благодарен Сергею за годы, проведенные в команде, яркие матчи и голы, за бесценный опыт, который он передавал молодым игрокам, и за то, каким примером отношения к любимой игре он был, есть и останется", – говорится в сообщении пресс -службы СК Днепр-1.

Добавим, что Кравченко в статусе капитана команды прошел с днепрянамы все лиги украинского чемпионата, выходил в полуфинал Кубка Украины. В чемпионатах в его активе 74 матча, 10 голов и 20 результативных передач; в Кубке страны – 11 матчей, 3 гола и 2 передачи. В составе Днепра хавбек стал финалистом Лиги Европы 2014/15.

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