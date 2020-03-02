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Кравченко похвалил Монзуль после матча против Динамо

2 марта 23:33 24 Читати українською
Кравченко похвалил Монзуль после матча против Динамо
Сергей Кравченко / Сайт СК Днепр-1

Хавбек СК Днепр-1 Сергей Кравченко высоко оценил работу рефери Екатерины Монзуль в матче 20 тура УПЛ против Динамо (3:1).

71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Виталий Буяльский 6’
Беньямин Вербич 45+5’
6’ Виталий Буяльский
45+5’ Беньямин Вербич
71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

"Считаю, что Монзуль – одна из лучших арбитров в Украине. Очень внимательная, последовательная.

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Перед матчем с Динамо говорили, что будут работать три женщины-судьи. Монзуль – не знаю, но я спокоен, потому что она мне очень нравится. Повторов VAR я не видел, но если она так долго смотрела, то, наверное, права. Считаю, VAR добавляет справедливости", – подчеркнул Кравченко в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, Екатерина Монзуль вместе с VAR приняла ряд ключевых решений в матче СК Днепр-1 – Динамо. Рефери удалила по одному игроку у обеих команд и назначила пенальти в ворота днепрян.

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Теги
СК Днепр-1 - Динамо Киев Екатерина Монзуль Арбитры СК Днепр-1 СК Днепр-1 Сергей Кравченко Сергей Кравченко
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