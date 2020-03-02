Кравченко похвалил Монзуль после матча против Динамо

Хавбек СК Днепр-1 Сергей Кравченко высоко оценил работу рефери Екатерины Монзуль в матче 20 тура УПЛ против Динамо (3:1).

"Считаю, что Монзуль – одна из лучших арбитров в Украине. Очень внимательная, последовательная.

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Перед матчем с Динамо говорили, что будут работать три женщины-судьи. Монзуль – не знаю, но я спокоен, потому что она мне очень нравится. Повторов VAR я не видел, но если она так долго смотрела, то, наверное, права. Считаю, VAR добавляет справедливости", – подчеркнул Кравченко в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, Екатерина Монзуль вместе с VAR приняла ряд ключевых решений в матче СК Днепр-1 – Динамо. Рефери удалила по одному игроку у обеих команд и назначила пенальти в ворота днепрян.

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