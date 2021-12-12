Полузащитник Черноморца Сергей Кравченко объяснил, почему до сих пор не планирует завершать карьеру и рассказал о предстоящих переменах в одесском клубе.

"Завершу ли карьеру зимой? Посмотрим, что будет. Вы, наверное, знаете, что будут изменения в Черноморце. Если позволит здоровье, если я нужен, то не буду завершать карьеру. Сейчас такое настроение, что готово еще одну игру сыграть.

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Акция ультрас перед матчем? Мы сами чуть-чуть не поняли. Тем более, что новое руководство, может, другой вектор. Я немного не понял эту акцию. То, что они против фарм-клуба, я считаю, что это правильно. Главное, что никто не пострадал", – поделился Кравченко в эфире УПЛ Online.

Добавим, что Черноморец минимально победил Металлист 1925 (2:1), а гол Кравченко на 5-й минуте стал победным для одесситов.

Черноморец обыграл Металлист 1925, одержав первую победу в Одессе благодаря роскошному голу Кравченко