Полузащитник Черноморца Сергей Кравченко не планирует завершать игровую карьеру, несмотря на ветеранский возраст.

Журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале сообщил, что хавбек Сергей Кравченко продлил свое соглашение с Черноморцем.

Черноморец подписал контракт с легионером, который лишь вчера покинул одесский клуб

Отмечается, что сотрудничество продлили на сезон – контракт ветерана подходил к концу сегодня, 30 июня.

Напомним, Сергей за свою карьеру поиграл за азербайджанский Карабах, Ворсклу, Динамо, Днепр, Волынь, СК Днепр-1 и Черноморец. В одесском клубе Кравченко отыграл в 28 матчах, забив 2 гола и отдав 3 ассиста.

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