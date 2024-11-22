"Благодаря чему Александрии удается держаться так высоко? Благодаря труду, работе ребят на тренировках, которые слушают тренеров и выполняют все наши требования. Мой комментарий касаемо текущих результатов Александрии – фантастика! Но как оно будет через тур, два, три, четыре – никто не знает. Мы хотим оставаться наверху, но понимаем, что это тяжело. Александрия не на том уровне, в том числе и финансовом, как у тех же самых Шахтера и Динамо, есть еще другие клубы, что финансово сильнее нас.

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Поэтому повторюсь, место Александрии в таблице и количество очков, что мы набрали – фантастика. Мы сейчас ведем себя скромно, не хотим сильно афишировать наши достижения. Будем делать все возможное, чтобы и в дальнейшем так играть. Ребята – большие молодцы!

Есть ли планы по зимнему усилению? Должны еще работать над всеми аспектами игры: оборона, атака, стандарты, переходные фазы. Надо совершенствоваться и работать над собственными ошибками. По позициям – определенные разговоры есть, в том числе со спортивным директором, но это сейчас не ко времени. Будем уже детальнее решать зимой", – рассказал Кравченко в интервью Sport-express.ua.

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