Кравченко озвучил амбициозную цель СК Днепр-1 на рестарт сезона

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко поделился мыслями относительно задач своей команды в возобновленном чемпионате.

"Мы сыграли несколько товарищеских матчей, неплохо выглядели. Сегодня первый официальный матч. Наша задача – попадание в еврокубки.

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Этот карантин определенным образом нам помог. Если бы не было карантина, чемпионат заканчивался бы в мае. К этому моменту нашему клубу не исполнилось бы трех лет. Соответственно, мы не смогли бы участвовать в еврокубках. А в июне нам три года. Если все будет нормально, мы сможем побороться за право играть в еврокубках. Думаю, большей мотивации для нашей команды придумать трудно", – сказал Кравченко в программе "Залишайся з футболом".

Напомним, уже сегодня подопечные Дмитрия Михайленко в рамках 24-го тура УПЛ будут принимать на своем поле донецкий Олимпик. Начало встречи в 17:00.

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