"Могу Вересу только комплименты сказать. С тем ресурсом, который он имеет, идет очень уверенно внутри таблицы. Делает то, что он должен делать. Опять же, понять, какой бюджет, какие футболисты – это хорошая работа клуба, тренеров.

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Разобрали футболистов Кривбасс, Металлист, Полесье... Кто остался – идут в Верес за игровой практикой. Проявляйте. Футбол тем и прекрасен, что у каждого есть шанс. Можно пойти в Полесье и там не играть, а через год команду не найти. А можно пойти в Верес, проявить себя и пойти на повышение", – отметил Кравченко в программе Трендець.

Добавим, что Верес занимает 9 место в чемпионате, имея в активе 23 пункта. В прошлом сезоне ровенцы выступали в Первой лиге.

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