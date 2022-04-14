"Ракицкий обозначил свою позицию в первый или второй день войны. Та ситуация, когда он уехал в Зенит, для меня немного непонятна. Но я не хочу его судить и обсуждать.

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Футболист он хороший, вызывать ли его в сборную – решать Петракову. Не могу сказать, что я его хорошо знаю, но знаю, что он хороший человек и патриот своей страны. Но, я думаю, что Петраков его не вызовет, чтобы не было лишних разговоров", – сказал Кравченко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Ракицкий – один из самых известных воспитанников Шахтера. За первую команду он выступал с 2009 по 2019 гг. и завоевал 19 трофеев. Недавно украинец расторг контракт с Зенитом, за который выступал последние 3 года и тренировался с харьковским Металлистом. Сейчас Ярослав снова в лагере Шахтера, с которым готовится к благотворительным поединкам.

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