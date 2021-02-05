"Коноплянка – мегаталант. Наверное, по уровню, по таланту, он – сильнейший футболист, с которым я играл. Сейчас у него была травма, вернулся после игры в Европе. Но опять же, главное – доверие тренера. Если ему доверять и он постоянно будет играть, то покажет свой уровень.

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Мы с ним много общаемся, сейчас отдыхали вместе, разговаривали на эту тему. Жаль, что он не реализовал себя в Европе на максимуме. Когда говорят, что он в Европе не заиграл – смеюсь. Посмотрите на его статистику в Севилье, сколько забивал. С Шальке он призером в Бундеслиге становился.

По своему таланту он должен был становиться звездой в Европе. К сожалению, не получилось. Это футбол, это жизнь. Но Женя – мегаталантливый футболист и очень позитивный человек", – сказал Кравченко в интервью SportArenaTV.

Напомним, вместе с Коноплянкой Кравченко выступал в Днепре: Евгений играл в составе днепрян с 2006 по 2015 годы, Сергей – с 2010-го по 2020-й.

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