У хавбека Черноморца Сергея Кравченко были вопросы к работе Екатерины Монзуль на матче против СК Днепр-1.

Капитан "моряков" сорвался на арбитра, когда та зафиксировала фол его команды в концовке первого тайма.

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"Вы издеваетесь вообще, бл**ь, на**й? К ним дотрагиватся вообще можно или нет, бл**ь? Нельзя, бл**ь?" – закричал Кравченко в сторону Монзуль. Арбитр еще долго разговаривала с 39-летним ветераном по дороге в подтрибунку, но обошлась без дополнительных наказаний.

Заметим, что до перерыва Монзуль действительно чаще фиксировала фолы у Черноморца (9 против 5) и дала больше желтых карточек (2 против 1). Победный гол СК Днепр-1 также забил в первой половине, но вряд ли там могут быть вопросы к судьям.

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