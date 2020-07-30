Кравченко лаконично прокомментировал слухи об отставке Михайленко

"Я считаю, что по сравнению с первым кругом у нас получилось улучшить игру. Поэтому вторую половину сезона я высоко оцениваю – после собрания получилось обыграть Динамо, например. Кроме того, у нас рекордный процент набранных очков во второй шестерке.

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Конкретной задачи попасть в топ-6 перед нами не ставили, но мы все хотели этого. Может, это было слишком наивно – команда только вышла в УПЛ. Мы рассчитывали на другой результат в стыковом матче с Колосом, но это футбол. Не могу сказать, что счет 1:4 по делу.

Сейчас команда в отпуске, и нам ничего неизвестно о слухах, которые ходят в интернете. У меня тоже заканчивается контракт, никаких разговоров о продлении пока не было. Команда соберется 3 августа, тогда что-то будет известно. Об уходе Михайленко я ничего не могу сказать. Ждем новостей", – рассказал Кравченко в комментарии meta-ratings.

Напомним, СК Днепр-1 уступил Колоса в плей-офф УПЛ и не будет выступать в еврокубках в следующем сезоне. По слухам, следующим тренером днепрян должен стать Виктор Скрипник.

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