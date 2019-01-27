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Кравченко: Я посмотрел на стадион Кишварды и расстроился – почему у нас в Украине не могут такой построить

27 января 21:39 338 Читати українською
Кравченко: Я посмотрел на стадион Кишварды и расстроился – почему у нас в Украине не могут такой построить
Антон Кравченко / Олимпик

Новичок Кишварды Антон Кравченко рассказал о первых днях в венгерском клубе.

"Финансовая сторона? Думаю, по сравнению с Олимпиком и Десной в два раза больше. Я не думал, что здесь так хорошо. Когда приехал – был приятно удивлен. Посмотрим, что дальше будет, но первые впечатления очень хорошие. Страна неподалеку от Украины. Условия хорошие, к тому же. Я говорю не только о финансовой стороне дела, но и об условиях для работы.

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Меня поселили в отеле, который находится возле стадиона. С моего окна его хорошо видно. Я посмотрел и расстроился, если честно: почему у нас в Украине не могут такой построить? Этот стадион небольшой – где-то на 2,5 тысячи человек, но он хороший, уютный, хочется здесь играть. Плюс четыре поля, манеж – есть все условия, чтобы играть в футбол", – цитирует Кравченко Sport Arena.

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Теги
Мир Антон Кравченко Антон Кравченко Венгрия Кишварда Кишварда
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