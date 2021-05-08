Защитник Антон Кравченко и полузащитник Богдан Мельник продлили контракты с Кишвардой, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

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Оба украинца накануне пролонгировали трудовое соглашение с клубом еще на три года.

Напомним, Кравченко перешел в Кишварду в январе 2019 года. За это время защитник сыграл 37 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи (травма не позволила ему раскрыться на полную).

Мельник присоединился к команде в 2017 году и успел сыграть 105 матчей. В текущем сезоне он провел 31 поединок (голов не забивал).

После 32-х туров команда украинцев идет в турнирной таблице чемпионата Венгрии пятой, имея в своем активе 43 очка.

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