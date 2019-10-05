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Кравченко голом помог Кишварде сыграть вничью с Залаэгерсегом в сверхрезультативном матче с двумя удалениями

21:08 26 Читати українською
Кравченко голом помог Кишварде сыграть вничью с Залаэгерсегом в сверхрезультативном матче с двумя удалениями
ФК Кишварда

В рамках 8-го тура чемпионата Венгрии Кишварда с украинцами в составе не удержала победу над Залаэгерсегом.

Чемпионат Венгрии, 8 тур

Кишварда – Залаэгерсег – 3:3

Голы: Грозав, 47, Кравченко, 57, Тишлер, 71 – Беди, 26, Радо, 43 (п), Бабати, 83

Удаленияя: Болла, Девешери (оба – Залаэгерсег)

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В стартовом составе хозяев появились два украинца – защитники Богдан Мельник и Антон Кравченко. Последний, к слову, отличился дебютным голом в сезоне. Кишварда перетендувала на победу, но не смогла удержать необходимый результат, пропустив от Залаэгерсега, когда тот играл уже вдевятером.

После отчетного поединка Кишварда набрала 9 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

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Украинцы за рубежом Видеоновости Антон Кравченко Антон Кравченко Богдан Мельник Богдан Мельник Венгрия Кишварда Кишварда Мир
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