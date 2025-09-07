Крауч занял последнее место в фэнтези-лиге своего подкаста That Peter Crouch Podcast. Радиоведущий Крис Старк и бывший профессиональный игрок Стив Сидуэлл решили, что в качестве штрафа Крауч должен вывести на поле Фарнхэм Таун в качестве болбоя.

В то время как другие дети едва дотягивались до игроков до пояса, нападающий ростом под два метра возвышался над всеми, превращая традиционную формальность перед матчем в комедийное шоу.

Выведя Фарнхэм Таун на поле, Крауч выстроился в очередь для группового фото с другими детьми.

Игра между Фарнхэм Таун и Шолингом закончилась со счетом 2:2, но все внимание было приковано к Краучу. Болельщики шли к нему за автографами и селфи. Он всегда был услужлив, позировал для фотографий, расписывался на футболках и смеялся вместе с болельщиками.