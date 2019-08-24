Крауч объяснил, почему VAR портит современный футбол

Бывший нападающий Ливерпуля, Тоттенхэма и сборной Англии не в восторге от засилья новых технологий.

"Я не люблю VAR в том виде, в котором он есть сейчас, и не вижу в этом ничего хорошего.

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Прежде чем вы начнете спорить – я знаю, что система работает. Сто процентов спорных ситуаций, которые были рассмотрены VAR в этом сезоне, были решены правильно. И чем больше моментов будут анализироваться в Стокли-парке (в этом районе Лондона расположена студия VAR – прим.), тем больше будет поводов найти какую-то ошибку.

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Меня это раздражает. Футбол был прекрасной несовершенной игрой, а теперь камеры пытаются сделать его идеальным. VAR не должен говорить нам, что чья-то подмышка или палец ноги был в офсайде. Чем дальше это будет заходить, тем более все будет ломаться", – заявил Крауч в комментарии Daily Mail.

Напомним, в АПЛ технологию видеоасистента рефери ввели только с начала сезона 2019/20.