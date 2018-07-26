Красноперов возглавил Ворсклу U-19

Лига Европы — 21:57 27
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Мариуполь сыграл результативную ничью с Юргорденом
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Лига Европы: Эсеола принес сенсационную победу Кайрату, Бордо выиграл в Латвии, Непогодов сильнее ТрусевичаЛига Европы — 20:05 173
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Эффект присутствия: как Стокгольм принимает матч Юргорден – МариупольЛига Европы — 18:31 214
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"Я не приму извинения Барселоны, пока они не продадут нам Месси". Президент Ромы – смешно о "краже" МалкомаИталия — 18:30 192
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Десна – Шахтер: канал "Футбол 1" сделал новый видеообзор матча, добавив туда скандальный эпизод с незасчитанным голомУкраина — 13:53 609
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