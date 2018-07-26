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Красноперов возглавил Ворсклу U-19

22:21 5 Читати українською
Красноперов возглавил Ворсклу U-19
Олег Красноперов / ФК Металлист

Бывший футболист Ворсклы Олег Красноперов возглавил юношескую команду полтавчан U-19.

Ворскла на своем официальном сайте сообщила о назначении Олега Красноперова на пост главного тренера юношеской команды U-19.

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Экс-хавбек выступал в составе "зелено-белых" с 2008 по 2012 годы, успев выиграть Кубок Украины и сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

Последним клубом в игровой карьере Красноперова был Металлист.

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