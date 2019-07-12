toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНТУАН ГРИЗМАНН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Краснодар может перехватить Зайца у Динамо

17:19 65 Читати українською
Краснодар может перехватить Зайца у Динамо
Миха Зайц / Фенербахче

Хавбек Фенербахче Миха Зайц вместо Динамо может перейти в чемпионат России.

Российский Краснодар нацелился на атакующего полузащитника Фенербахче Миху Зайца, клуб предлагает 7 миллионов евро, что на миллион меньше, чем хотят "канарейки". Если Краснодар увеличит предложение и договорится с футболистом о личном контракте, то о трансфере может быть объявлено в ближайшее время, сообщает SuperHaber.

Зайц намекнул, что останется в Фенербахче

Напомним, Зайцем активно интересуется киевское Динамо. Киевляне также предлагали Фенербахче 7 миллионов евро за 25-летнего хавбека. Однако, турецкий клуб установил цену в 8 миллионов. Кроме того, на футболиста претендует Спартак.

Заметим, что словенский футболист присоединился к турецкому клубу только зимой этого года. Во второй части сезона Зайц провел 10 матчей и забил 2 гола.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
Коноплянка согласовал контракт с Фенербахче – турецкие СМИ назвали зарплату украинца
12:34
1374
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Миха Зайц Миха Зайц Фенербахче Фенербахче Краснодар Краснодар Россия Турция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
23
час
:
45
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук