Краснодар может перехватить Зайца у Динамо

Хавбек Фенербахче Миха Зайц вместо Динамо может перейти в чемпионат России.

Российский Краснодар нацелился на атакующего полузащитника Фенербахче Миху Зайца, клуб предлагает 7 миллионов евро, что на миллион меньше, чем хотят "канарейки". Если Краснодар увеличит предложение и договорится с футболистом о личном контракте, то о трансфере может быть объявлено в ближайшее время, сообщает SuperHaber.

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Напомним, Зайцем активно интересуется киевское Динамо. Киевляне также предлагали Фенербахче 7 миллионов евро за 25-летнего хавбека. Однако, турецкий клуб установил цену в 8 миллионов. Кроме того, на футболиста претендует Спартак.

Заметим, что словенский футболист присоединился к турецкому клубу только зимой этого года. Во второй части сезона Зайц провел 10 матчей и забил 2 гола.

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