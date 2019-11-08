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Красников заявил о желании покинуть Динамо, – ТаТоТаке

13:05 361 Читати українською
Красников заявил о желании покинуть Динамо, – ТаТоТаке
Евгений Красников / Фото УАФ

Вице-президент киевского Динамо по вопросам трансферной политики Евгений Красников решил покинуть свой пост.

Евгений Красников намерен прекратить трудовые отношения с киевским клубом и покинуть пост вице-президента по вопросам трансферной политики, сообщил ведущий программы "ТаТоТаке".

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По информации источника, состоялась встреча функционера с президентом "бело-синих" Игорем Суркисом. Между сторонами нет конфликта, а причиной такого решения Красникова является разница в взглядах на развитие клуба.

Окончательное решение о будущем Красникова будет принято на следующей встрече с президентом Динамо.

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Главное Динамо Киев Динамо Киев Евгений Красников Игорь Суркис
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