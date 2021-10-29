"Хорошая, боевая, настоящая кубковая игра. Такие матчи украшают украинский футбол. На поле вышли две команды, и, наверное, с учетом того, что матч был кубковый, бойцовские качества преобладали, никто не хотел уступать в борьбе – это самое главное. Мы изучали соперника – солидная команда, уже давно выступает одним составом, много опытных ребят. В принципе, план главного тренера на игру сработал, и удалось достичь приемлемого результата, хотя было очень тяжело. Я думаю, он заслуженный.

Триумф Металлиста на глазах Ярославского в видеообзоре кубкового противостояния с Колосом

Я думаю, достижение – это выход в финал как минимум. Кубок, вы же понимаете, сегодня достижение, завтра вылетел – уже не достижение. Так что хотя бы выход в финал. А где-то во сне мы, может, мечтаем и выиграть Кубок. Это мечты, это футбол. Команды выходят на поле, соперники хорошие – вы же видели, против нас был дисципинированный коллектив. В первом тайме где-то мы переигрывали, во втором чуть-чуть отдали инициативу Колосу. Слава богу, что для нас это так закончилось.

Задача – выиграть Лигу Европы. Как минимум. Ну, я шучу! А так, конечно, есть задание, президент не раз говорил: наша цель – создать боеспособный коллектив, чтобы болельщики получали удовольствие от игры. Мы хотим подняться не ниже уровня Металлиста 2005-2013 годов, когда Александр Владиленович был президентом. Нужно очень много работать.

Это же Кубок, жребий. Кто попадет – на того и будем готовиться. Это же кубковые игры, они всегда непредсказуемы, любой соперник может преподнести сюрприз. Мы всех-всех уважаем, на всех будем настраиваться и никого не боимся. Нам не все равно, "все равно" – некрасивое выражение, но мы готовы встретиться с любым соперником", – цитирует функционера официальный сайт клуба.

Напомним, что Металлист одолел "хлеборобов" благодаря голу Александра Мизюка в первом тайме.

Металлист не без проблем одолел Колос, оформив предпоследнюю путевку в четвертьфинал Кубка Украины