"Имеет ли Ярославский какое-то отношение к Металлу? Нет! Мы часто общаемся. Александр Владиленович – мудрый человек, я всегда прислушиваюсь к его советам. Тема Металла не стала исключением. Но ни Металл, ни Металлист 1925, ни любой другой клуб не заменят Харькову Металлист.

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Я на 100% уверен, что возрождение Металлиста возможно, но все очень сложно из-за юридических и финансовых вопросов. Как и все болельщики, мечтаю об этом. По моему мнению, с такой задачей может справиться только один человек – Александр Ярославский.

Однако сейчас он этим вопросом не занимается. Не ясны правила игры. Была процедура банкротства, затем приняли закон о спецконфискации. Что делать, с кем разговаривать? Ясности нет", – сказал Красников в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Металл был создан в начале июля – клуб успешно прошел аттестацию и будет выступать во Второй лиге чемпионата Украины под руководством Александра Кучера. Дебютирует команда уже сегодня, 5 сентября, в матче против черкасского Днепра. Начало встречи в 18:00.

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