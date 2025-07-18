Первый вице-президент Металлиста Евгений Красников рассказал, почему так и не произошло слияние двух харьковских клубов.

"Оно априори не могло быть, потому что у каждой из харьковских команд своя история, свой путь. Даже не знаю, кто инициатор этих слухов. Я не скрываю своих дружеских отношений с руководством Металлиста 1925, но это отнюдь не основание для объединения клубов.

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Поэтому радуемся, что земляки снова будут выступать в УПЛ и желаем им побед.

Знаю, что в Металлиста 1925 – амбициозные планы, возможно, следующем году наши пути снова пересекутся только уже в элите. По крайней мере, ставлю перед Металлистом задачу играть на победу в каждом матче в Первой лиге и увидим, что из этого получится", – сказал Красников в комментарии Sport.ua.

Напомним, Металлист 1925 по итогам прошлого сезона вернулся в элиту, дважды одолев в переходных матчах Левый Берег. Зато Металлист не сумел пробиться в Чемпионскую группу Первой лиги и финишировал на 5-й строчке Группы вылета.

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