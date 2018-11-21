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Красников прокомментировал слухи о возможном увольнении з Динамо

19:32 81 Читати українською
Красников прокомментировал слухи о возможном увольнении з Динамо
Евгений Красников / Фото из соцсетей

Вице-президент Динамо Евгений Красников опроверг информацию о своем увольнении из структуры киевского клуба.

"Эта информация не соответствует действительности – впервые об этом слышу. В киевском Динамо у меня сложились доверительные отношения с президентом клуба и главным тренером.

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Пусть не все получается, но за эти полгода видны плоды совместных усилий. Строится молодая, перспективная команда, и в этом процессе каждому отведена своя роль", – цитирует Красникова издание tribuna.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Красникову загрожує увольнение из-за трансферных провалов команды.

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Динамо Киев Динамо Киев Евгений Красников Трансферы Динамо Киев
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