"В очередной раз нам удалось найти футболиста достаточной квалификации и не за большие деньги. Маилтона взяли с правом выкупа, Балули пришел бесплатно, за Риаскоса опция выкупа была в 10 раз меньше, потому что его команда вылетела, а у Матеуса заканчивался контракт.

Металлист оформил трансфер лучшего бомбардира бразильского первенства, – источник

Пейшоту стоил несколько миллионов, а мы заплатим гораздо меньшую компенсацию. Таким образом, пробуем сделать топовый трансфер на уровне клуба Первой лиги за небольшие деньги", – поделился Красников в комментарии ТаТоТаке.

К слову, Пейшоту пока является лучшим бомбардиром бразильской Серии А, отметившись 7 голами в 12 встречах. Матеус перебрался в Жувентуде на правах свободного агента в июне этого года, а предыдущий сезон провел в команде на правах аренды. Предыдущее клубом бразильца был РБ Брагантино.

Металлист дебютировал в Первой лиге бешеной битвой с Альянсом – два удаления, два пенальти и дубль экс-игрока Монако