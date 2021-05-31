"На радарах всегда бразильцы. И не только бразильцы. У нас большая селекционная служба, которая работает по всей Европе. Если будет возможность взять хорошего бразильца – будем брать. Главное – создать боеспособный коллектив.

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С уходом Ярославского из Харькова выехали очень много футболистов, которые могли бы играть за Металлист. Это Судаков, Мудрик, Лунин. А все они воспитанники академии, которую создал Ярославский", – отметил Красников в комментарии Мова футболу.

Напомним, Металл заранее гарантировал себе выход в Первую лигу. В сезоне 2021/22 клуб вернет себе название Металлист.

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