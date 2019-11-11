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Красников ответил на слухи о своей отставке с должности вице-президента Динамо

14:45 54 Читати українською
Красников ответил на слухи о своей отставке с должности вице-президента Динамо
Евгений Красников / фото из открытых источников

Вице-президент киевского Динамо Евгений Красников опроверг информацию о том, что он вскоре покинет столичный клуб.

"Задолженности по зарплате? Это полная чушь. Мне созданы прекрасные условия, за что я благодарен президенту клуба Игорю Михайловичу Суркису, с которым у меня прекрасные отношения. С первого дня моего прихода мне создали прекрасные бытовые условия, сняли дом, дали служебную машину. В меня нет никаких вопросов по зарплате.

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Мне вовремя платят зарплату. Единственное – есть рабочие моменты, но они касаются только меня и президента клуба. Это наш вопрос и, я думаю, мы его решим, и он объявит это общественности", – сказал Красников в эфире Youtube-канала ТаТоТаке.

Ранее появлялась информация, что Евгений Красников намерен прекратить трудовые отношения с киевским клубом. Причиной такого решения Красникова является разница во взглядах по поводу развития клуба.

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