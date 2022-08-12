"Уважаемые болельщики и друзья! Прошло 17 лет с момента, когда я стал спортивным директором ФК Металлист. С первого дня своей работы я почувствовал вашу невероятную поддержку, о которой даже не мог мечтать.

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Ваше отношение вдохновляло меня на большие свершения. Вы были основным стимулом. 24 часа в сутки я думал только о Металлисте. Я работал днями, месяцами, годами и никогда не уставал, а наоборот получал невероятное удовольствие и всегда благодарил Бога, что он дал мне шанс работать в родном городе и родном клубе.

Хочу поблагодарить всех, с кем работал: Александра Владиленовича Ярославского, Мирона Богдановича Маркевича, весь тренерский и административный штаб и, конечно, всех работников клуба.

Жизнь диктует свои условия, сегодня я принял предложение СК Днепр-1. Мне непросто далось это решение, но, взвесив все за и против, посовещавшись с президентом клуба, я понял, что это единственный шанс сохранить ФК Металлист. С сегодняшнего дня я – спортивный директор СК Днепр-1.

Металлисту хочу пожелать больших успехов и громких побед. Этот клуб навсегда останется в моем сердце", – говорится в официальном заявлении харьковчан .

Кроме Красникова, в днепровский клуб перебрался еще Александр Кучер, сменивший на тренерском мостике Игора Йовичевича. За легенду Шахтера Металлист получит компенсацию в размере 1 млн долларов.

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