Красников: Че Че еще должен доказать, что у него есть талант

Будущий вице-президент Динамо Евгений Красников рассказал о перспективах бразильца Че Че в киевском клубе.

"Он еще должен доказать, что у него есть талант. Это еще не раскрытый футболист для Европы и Украины.

Он творческий игрок средней линии. По манере игры Че Че чем-то напоминает Фреда и Клейтона. Это игрок с акцентом на атаку, который также помогает в отборе. У него хорошая техника и последний пас. Может сам завершить атаку.

Кто такой новичок Динамо Че Че, и на чью позицию он будет посягать

Дай Бог, чтобы он смог адаптироваться так, как это было в латиноамериканских футболистов в Металлисте", – цитирует Красникова издание dynamomania.

Напомним, 25-летний полузащитник подписал контракт с Динамо на 5 лет.