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Красников анонсировал разговор с Суркисом о своем будущем в Динамо – функционер основал в Харькове новый клуб

14:19 - Читати українською
Красников анонсировал разговор с Суркисом о своем будущем в Динамо – функционер основал в Харькове новый клуб
Евгений Красников / ФК Динамо

Вице-президент Динамо подтвердил, что основал в Харькове новый футбольный клуб под названием Металл. В то же время его будущее в киевском клубе остается неопределенным.

Напомним, недавно стало известно о создании нового клуба Металл в Харькове. Главным тренером должен стать экс-защитник сборной Украины Александр Кучер.

"Я действительно создал в Харькове футбольный клуб Металл. Но это любительский клуб. Первоначальная задача – создать хорошую детскую школу.

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Но на данный момент я являюсь вице-президентом Динамо, работаю в киевском клубе. По окончании сезона у нас будет разговор с президентом Динамо Игорем Суркисом. Мы с ним договорились, что сезон закончится и мы с ним поговорим на эту тему. И на все остальные. Пока я не переговорю с Игорем Михайловичем, никаких телодвижений делать не буду. А дальше будем смотреть по ситуации", – рассказал Красников в эфире ТаТоТаке.

К слову, по информации Sport Arena, Металл планирует заявиться на Вторую лигу. Домашней ареной может стать стадион Авангард в городе Змиев Харьковской области.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Вторая лига Евгений Красников Металл
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