В матче 23 тура УПЛ Ворскла в меньшинстве уступила Заре. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Первый тайм матча между Ворской и Зарей был безголевым для команд. Самым ярким эпизодом в нем стало получение полтавчанином Александром Скляром желтой карточки на 44-й минуте.

Однако после перерыва команды быстро включили высокие скорости и после выхода на поле Антюха Заря смогла открыть счет во встрече, Будковский отметился голом с передачи Мичина – 1:0 в пользу гостей.

Спустя 6 минут после пропущенного гола подопечные Максимова вновь получили проблему – Скляр, который получил "горчичник" уже перед перерывом, сыграл неосторожно, за что арбитр наградил его второй желтой и в итоге красной карточкой.

Но Ворскла не сдавалась и даже смогла сравнять счет на 70-й минуте.

Казалось, что все идет к ничьей, но команда Младена Бартуловича понимала, что надо побеждать в большинстве. В итоге усилия луганской команды вылились в победный мяч – Мичин добавил к ассисту еще и гол на 90+4 минуте, зафиксировав финальный счет 2:1 в пользу гостей.

Благодаря победе Заря поднялась на 6 место в УПЛ, а Ворскла так и осталась в зоне переходных матчей.

Заря на выезде в добавленное время вырвала победу у Ворсклы – Скляр стал антигероем, Будковский установил личный рекорд