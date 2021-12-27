"Мы прострелили себе ногу этой красной карточкой, но хорошо сыграли и вдесятером. Мы весь матч находились в хорошей форме и были опасными. Мои ребята бились до последней минуты.

Яремчук извинился за глупое удаление в матче против Кортрейка

То, что мы не забили, почти маленькое чудо. Но иногда это бывает непросто. Вратарь Кортрейка часто находился в выгодном положении, а когда это было не так, удача была на его стороне. Жаль, что мы проиграли, но как тренер я доволен, что мы создавали моменты в меньшинстве. Жаль, что ни один из них не был реализован. Коротко: я доволен игрой, но мы едем домой без очков.

Я могу кратко рассказать об этой красной карточке. Это реакция, но такой нападающий, как Яремчук, должен уметь с этим справляться. Он ответил неправильно. Судья потом сказал мне, что это был удар по лицу, но это неправда, это был толчок. Во всяком случае Роману не стоило себя так вести.

Яремчук извинился после финального свистка в раздевалке. Он обратился к команде и извинился. Он сказал, что очень обеспокоен тем, что оставил команду в меньшинстве. Я ценю это, но это имеет значение только в том случае, если станет уроком для него. Каждый игрок должен понимать, что ему могут многое сказать, чтобы вывести из равновесия. Пусть это будет уроком для всей команды", – цитирует Ванхазебрука официальный сайт Гента.

Гент проиграл "битву украинцев" и прервал удачную серию – красная карточка Яремчука стала роковой