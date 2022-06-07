Бундестим в поединке второго тура Лиги наций 2022/23 символическим шагом поддержит свою женскую сборную.

Подопечные Ганс-Дитера Флик сегодня, 7 июня, сыграют в Мюнхене против Англии. На поединок они выйдут в экипировке женской команды.

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Таким жестом мужская сборная Германии хочет поддержать представительниц прекрасного пола перед стартующим 6 июля чемпионатом Европы. На турнире женщины будут играть с Данией, Испанией и Францией.