Красивый жест: сборная Германии наденет женскую форму на матч Лиги наций против Англии
19:00 - Читати українською
Бундестим в поединке второго тура Лиги наций 2022/23 символическим шагом поддержит свою женскую сборную.
Подопечные Ганс-Дитера Флик сегодня, 7 июня, сыграют в Мюнхене против Англии. На поединок они выйдут в экипировке женской команды.
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Таким жестом мужская сборная Германии хочет поддержать представительниц прекрасного пола перед стартующим 6 июля чемпионатом Европы. На турнире женщины будут играть с Данией, Испанией и Францией.
Напомним, команда Флика в первом туре Лиги наций 2022/23 расписала ничью с Италией. Матч с англичанами начнется в 21:45.
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