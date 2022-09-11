Ковалевцы дома обыграли Металлист в 4-м туре чемпионата Украины. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Единственный гол подопечные Ярослава Вишняка забили за 20 минут до финального свистка. Его автором стал Сергей Мякушко, который получил мяч в штрафной Металлиста, убрал оппонента и пробил в верхний угол. Александр Рыбка не спас.

Колос победил Металлист и вырвался на первое место в УПЛ

Харьковчане доигрывали в меньшинстве – не выдержали нервы у Александра Каплиенко, который пошел выяснять отношения со Смирным и получил вторую желтую карточку.

Благодаря этой победе Колос набрал 10 очков и обошел Шахтер, вырвавшись на первое место УПЛ. Металлист потерпел первое поражение – у "желто-синих" 7 баллов и 6 позиция.