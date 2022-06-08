Венгрия приехала в Чезену неожиданным лидером группы, но еще до перерыва пропустила дважды. Сначала Барелла классным ударом поразил девятку ворот Дибуша, а на последних секундах первого тайма отличился Лоренцо Пеллегрини.

Италия удержала победу над Венгрией – первый триумф "Скуадры" в Лиге наций, гости не смогли создать вторую сенсацию

Во втором тайме "Скуадра Адзурра" забила в третий раз, но на этот раз в свои ворота. Автогол в пассиве Джанлуки Манчини, неудачно срезавшего мяч в сетку ворот Доннаруммы. 2:1 – непростая победа действующих чемпионов Европы.

Эта победа и ничья Германии с Англией вывела Италию на первое место группы с четырьмя очками. Венгрия, которая имеет 3 балла, опустилась на второе место.