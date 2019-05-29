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Красивые голы Танчика и Вильхьяльмссона в видеообзоре матча Черноморец – Десна – 3:0

20:35 9 Читати українською
Красивые голы Танчика и Вильхьяльмссона в видеообзоре матча Черноморец – Десна – 3:0
Черноморец разгромил Десну

Черноморец разгромил Десну в последнем туре УПЛ (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

62’ Владимир Танчик
73’ Арни Вильхьяльмссон
85’ Арни Вильхьяльмссон
 
Дмитрий Немчанинов 72’
62’ Владимир Танчик
72’ Дмитрий Немчанинов
73’ Арни Вильхьяльмссон
85’ Арни Вильхьяльмссон

В первом тайме команды голов не забивали, а игра была равной. Во второй половине встречи Танчик вывел Черноморец вперед, а затем Вильхьяльмссон оформил дубль и сделал счет разгромным.

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Поэтому, Десна после окончания чемпионата имеет 41 очко и финишировала на восьмой строчке, уступив Кубок престижа Ворскле. Зато Черноморец занял предпоследнее место и сыграет в переходных матчах. Соперником выступит серебряный призер Первой лиги – Колос из Ковалевки.

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Матчи за места в украинском элитном дивизионе состоятся 4 и 8 июня, первый поединок состоится в Одессе.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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