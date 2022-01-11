Защита "Суперорлов" нейтрализовала Мохамеда Салаха, а Келечи Ихеаначо оформил победный гол. На 30-й минуте форвард Лестера удачно обработал мяч и пробил в девятку ворот египтян.

Кубок Африки: Нигерия обыграла Египет благодаря голу-красавцу звезды АПЛ – Салах провалил старт турнира

После перерыва именно Салах упустил лучшую возможность "Фараонов" отыграться. Звезда Ливерпуля вывалился на свидание с Окое и бездумно пробила в голкипера. 1:0 – Нигерия сделала серьезную заявку на победу в группе, где также выступают Судан и Гвинея-Бисау.