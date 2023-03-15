Испанский специалист долгое время не может выиграть Лигу чемпионов с английской командой. Но это не самое большое разочарование Гвардиолы в жизни. Его любимая актриса предпочитает другой манчестерский клуб, а не тот, который он тренирует.

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"Я неудачник в Лиге чемпионов. Если выиграю турнир трижды подряд, останусь неудачником. В моей жизни есть три кумира: Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Джулия Робертс.

Джулия Робертс приезжала в Манчестер несколько лет назад, а не в 90-х, когда сэр Алекс Фергюсон выигрывал титулы. Она посещала их в период, когда мы были лучше Манчестера Юнайтед. И она поехала в гости к ним, а к нам не пришла. Поэтому даже если я выиграю Лигу чемпионов, это нельзя будет сравнить с тем, что Джулия Робертс не посетила Манчестер Сити. Если я выиграю турнир, это не сравнится с тем разочарованием, которое испытываю", – с отчаянием отметил Гвардиола.

Джулия Роберт действительно фанатка Манчестер Юнайтед. Вместе с семьей она посещала Олд Траффорд в ноябре 2016 года. "Красные дьяволы" тогда играли с Вест Хэмом (1:1). После матча вся семья Робертс вышла на газон, познакомилась с семьями Руни и Каррика. Через год актриса посетила тренировку Манчестер Юнайтед в Лос-Анджелесе и сфотографировалась с Хуаном Маттой.

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