Львовяне и закарпатцы в первой 45-минутке имели мало острых моментов. Уже после перерыва Рух сумел забить дважды. Красивое взятие ворот удалось Кухаруку – Андрей после нескольких рикошетов поймал мяч и внешней стороной пробил по центру. А вот Даниил Кондраков хладнокровно реализовал 11-метровый.

Рух одолел Минай и оттолкнулся от дна УПЛ – закарпатцы не выигрывают 5 матч подряд

Матч запомнится легионеру Миная Багайоко. Сияка появился на поле на 24 минуте, заменив травмированного Лопырёнка. В дебютном для себя поединке УПЛ малиец заработал две желтых и был удален на последних секундах. В итоге Рух покинул последнюю строчку турнирной таблицы и расположился двенадцатым. Место львовян на дне занял Минай.