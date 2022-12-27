Николай Шапаренко и Нусрет Гёкче / Фото из соцсетей

Игроки Динамо Николай Шапаренко, Богдан Леднев и Денис Попов продолжают отдыхать в Дубае. Накануне они со своими половинками посетили ресторан сети "Nusr-Et".

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Это заведение принадлежит известному турецкому повару Нусрету Гёкче, известному также как Salt Bae ("красавчик с солью"). Культовый ресторатор в тот вечер присутствовал в ресторане, лично подал футболистам мясо в своем фирменном стиле и провел легендарный ритуал с посыпкой солью.

К слову, попасть в ресторан без предварительного бронирования невозможно.

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