Жирона активно работает над формированием состава на новый сезон и уже определилась с иерархией среди вратарей.

Главный тренер Мичел не видит необходимости в усилении этой позиции, полностью доверяя действующим игрокам, сообщает AS.

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Первым номером остается аргентинец Пауло Гассанига, который стабильно выполнял свою роль в прошлом сезоне. Его дублером станет 20-летний украинец Владислав Крапивцов.

В клубе убеждены, что вратарь имеет большой потенциал и способен постепенно интегрироваться в основной состав. В случае необходимости именно он выйдет на замену.

К слову, в прошлом сезоне Владислав Крапивцов провел два поединка за Жирону, в которых пропустил 7 голов. Контракт украинца с клубом рассчитан до 2029 года.

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