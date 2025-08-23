Наставник Жироны Мичел Санчес перед матчем с Вильяреалом во втором туре Ла Лиги прокомментировал текущее положение дел команды.

"Я абсолютно уверен в Гассаниге, Крапивце и Хуане Карлосе. Мы не ищем вратарей, довольны теми, кто у нас есть. Когда вы делаете много изменений, вам нужна организационная работа, чтобы собрать новые части вместе. Изменения не сделают нас слабее. Трансферное окно открыто, игрок, который сегодня с нами, может уйти завтра. Таковы правила, и мы должны играть по ним.

Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее быть на 100% готовыми, как команда. Если игроки уйдут, нам придется строить команду заново. Я не хочу, чтобы это произошло, как в прошлом году. Каждый раз, когда игрок уходит, мы стараемся пригласить другого, который может сделать нас сильнее", – цитирует Мичела Санчеса официальный сайт Жироны.

Напомним, что в прошлом поединке Жироны против Райо Вальекано был удален голкипер команды Пауло Гассанига, поэтому ожидается появление украинского голкипера Владислава Крапивцова во встрече против Вильяреала. Отметим, что матч Жироны состоится 24 августа, начало поединка в 20:30.

