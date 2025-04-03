Украинский вратарь Владислав Крапивцов наконец-то провел первый официальный матч за каталонскую команду.

Накануне Жирона в полуфинале Кубка Каталонии оформила камбэк с Андоррой (3:2), отыгравшись после 0:2, и вышла в финал турнира.

Крапивцов дебютировал за Жирону – украинец присоединился к камбэку с 0:2

Впервые за "бело-красных" сыграл украинский вратарь Владислав Крапивцов. 19-летний кипер прошел полноценное боевое крещение, еще до середины тайма пропустив два гола.

На 9-й минуте матча Пенья попал под дальнюю штангу из района одинацятиметровой отметки без шансов для нашего земляка.

А в середине тайма Леон буквально "расстрелял" Владислава с близкого расстояния, попав в левый угол.

️ GOOOOOL!



L'Andorra amplia el seu avantatge! Lautaro de León aprofita l'errada en la sortida de la pilota i no falla!



️ @fcandorra @GironaFC



https://t.co/JRnkRKrXIH pic.twitter.com/7ZXndEVKSH — Esport3 (@esport3) April 2, 2025

Несмотря на два пропущенных гола, Крапивцов получил хорошие отзывы. В частности, известный журналист Нил Сола на своей странице в социальной сети Х (когда-то Твиттер) посетил комплимент молодому киперу, написав: "Хороший вратарь. Мы в него верим".

Напомним, в финале Кубка Каталонии Жирона сыграет против Эспаньола.

Bon porter Vladyslav Krapyvtsov. Hi creiem. — Nil Solà (@Nilsola10) April 2, 2025

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