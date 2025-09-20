Стали известны зарплаты украинцев Владислава Крапивцова, Владислава Ваната и Виктора Цыганкова в Жироне.

Портал Capology обнародовал информацию о зарплатах футболистов Жироны, среди которых сейчас выступает сразу трое украинцев.

По данным источника, вингера Виктора Цыганкова и форварда Владислава Ваната оценили на уровне 2,7 миллиона евро в год каждому. Оба украинца не попали даже в топ-5 самых оплачиваемых игроков каталонского клуба.

Меньше всех футболистов Жироны зарабатывает украинский вратарь Владислав Крапивцов – его годовая зарплата составляет 240 тысяч евро.

ТОП-5 Жироны по заработной плате:

1. Аксель Витсель - 4,16 миллиона евро

2. Давид Лопес - 3,75 миллиона евро

3-4. Дейли Блинд - 3,33 миллиона евро

3-4. Доминик Ливакович - 3,33 миллиона евро

5. Донни ван де Беек - 3,13 миллиона евро

