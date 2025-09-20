Крапивцов получает наименьшую зарплату в Жироне, Цыганков и Ванат вне топ-5
Стали известны зарплаты украинцев Владислава Крапивцова, Владислава Ваната и Виктора Цыганкова в Жироне.
Портал Capology обнародовал информацию о зарплатах футболистов Жироны, среди которых сейчас выступает сразу трое украинцев.
По данным источника, вингера Виктора Цыганкова и форварда Владислава Ваната оценили на уровне 2,7 миллиона евро в год каждому. Оба украинца не попали даже в топ-5 самых оплачиваемых игроков каталонского клуба.
Меньше всех футболистов Жироны зарабатывает украинский вратарь Владислав Крапивцов – его годовая зарплата составляет 240 тысяч евро.
ТОП-5 Жироны по заработной плате:
1. Аксель Витсель - 4,16 миллиона евро
2. Давид Лопес - 3,75 миллиона евро
3-4. Дейли Блинд - 3,33 миллиона евро
3-4. Доминик Ливакович - 3,33 миллиона евро
5. Донни ван де Беек - 3,13 миллиона евро
