Крапивцов дебютировал за Жирону – украинец присоединился к камбэку с 0:2
Вратарь молодежной сборной Украины Владислав Крапивцов провел свою первую игру за испанский клуб.
Кубок Каталонии. Полуфинал
Андорра – Жирона – 2:3
Голы: Пенья, 9, Леон, 33 Камара, 44, Торрас, 57, (аг.), Аранго, 90+3
19-летний украинец впервые сыграл за Жирону и помог команде пройти в финал Кубка Каталонии. В полуфинале "красно-белые" одолели Андорру.
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Матч начался неудачно для гостей, Крапивцов пропустил два гола, однако Жирона смогла осуществить впечатляющий камбэк и одержать победу в компенсированное время.
В финале турнира команда Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова сыграет против Эспаньола. Стоит отметить, что в Кубке Каталонии главный тренер Жироны Мичел задействует преимущественно молодых и резервных игроков.
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