Вратарь молодежной сборной Украины Владислав Крапивцов провел свою первую игру за испанский клуб.

Кубок Каталонии. Полуфинал

Андорра – Жирона – 2:3

Голы: Пенья, 9, Леон, 33 Камара, 44, Торрас, 57, (аг.), Аранго, 90+3

19-летний украинец впервые сыграл за Жирону и помог команде пройти в финал Кубка Каталонии. В полуфинале "красно-белые" одолели Андорру.

Цыганков и еще один украинец в заявке на матч с Барселоной – Жирона потеряет 300 тысяч евро за матч

Матч начался неудачно для гостей, Крапивцов пропустил два гола, однако Жирона смогла осуществить впечатляющий камбэк и одержать победу в компенсированное время.

В финале турнира команда Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова сыграет против Эспаньола. Стоит отметить, что в Кубке Каталонии главный тренер Жироны Мичел задействует преимущественно молодых и резервных игроков.

Барселона во второй раз разгромила Жирону – Левандовски оформил дубль, Цыганков имел момент, но растворился